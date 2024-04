Promozione, turno cruciale. Vismara e Villa per salvarsi

Divisa equamente tra oggi e domani si gioca nel campionato di Promozione la terzultima giornata. Primeggia il Fabriano Cerreto (7 punti di vantaggio sul duo Sant’Orso-Portuali Dorica). Con nove punti ancora in palio possono ambire a entrare nella griglia dei playoff la Fermignanese e la Pergolese. Atletico Marotta Mondolfo e Vismara ultime a quota 21, poco sopra ci sono la Castelfrettese e l’Osimo Stazione (a 25 punti) e più in su il Gabicce Gradara (26 punti). Ecco gli anticipi odierni.

Vismara-Villa San Martino. Derby in chiave salvezza. Ai padroni di casa servono punti per abbandonare l’ultimo posto, quello della retrocessione diretta. Il Villa San Martino ha necessità di raccogliere il massimo per mettere il sigillo su quest’ultima parte del torneo che la vede tirarsi fuori dal discorso playout. Il direttore sportivo del Villa San Martino Luca Bocci così presenta il match: "Sfida bellissima sia per importanza sia per la cornice in cui si gioca, sia per la posta in palio. Troviamo una squadra viva, con qualità, che ha messo in difficolta tutti al Benelli. Per noi salvarsi con anticipo sarebbe una grande soddisfazione". "E’ la partita verità – dice il presidente del Vismara Parlani – se si vince continueremo a sperare, se si perde diventa ancora tutto più difficile, noi comunque affronteremo la gara con lo spirito di sempre e nel pubblico numeroso". Si gioca alle 15 nello Stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro. Arbitra Andrea Eletto di Macerata.

Atletico Mondolfo Marotta-Marina. I padroni di casa (foto) devono vincere per lasciare l’ultima posizione, gli ospiti non possono allontanarsi dalla zona playoff. "Gara cruciale per noi – osserva il ds del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – dobbiamo vincere per guadagnarci i playout. Il Marina è stata costruita per il vertice, ci arriviamo non in un buon momento perché veniamo da quattro sconfitte e non avremo Marconi e Tiriboco squalificati e probabilmente di qualche acciaccato". Nel Marina sarà assente per squalifica Sabbatini. Si scende in campo al Comunale ‘Longarini-Lucchetti’ di Mondolfo alle ore 16. Arbitro Marco Fiermonte di Macerata.

Castelfrettese-Sant’Orso. "Affrontiamo una squadra che viene da due vittorie consecutivecontro avversari di alta classifica – spiega l’allenatore del Sant’Orso Pierangelo Fulgini – e dobbiamo farci trovare pronti". Si gioca al Comunale ‘Fioretti’ di Falconara Marittima alle ore 16. Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo.

Moie Vallesina-Barbara Monserra. Qui si scende in campo al Comunale ‘Pierucci’ di Maiolati Spontini alle ore 16. Arbitro Enrico Spadoni di Pesaro.

Le altre quattro partite che si giocheranno domani a completamento della tredicesima giornata del girone di ritorno: Biagio Nazzaro-Portuali Dorica; Fabriano Cerreto-Fermignanese; Pergolese-Osimo Stazione; Valfoglia-Gabicce Gradara.

Amedeo Pisciolini