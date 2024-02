Promozione - Turno infrasettimanale. Pieve Fosciana ko

PIEVE FOSCIANA

0

SAN PIERO A SIEVE

2

PIEVE FOSCIANA: Velani, Giunta (1’ st A. Orsetti), Pietrazzini, Da Prato, Matteoni, Ghilarducci (20’ st Bonini), Lucchesi, A. Turri (25’ st Al. Turri), Pugliese, Bertellotti, Telloli (1’ st Nelli). (A disp.: Regali, Tardelli, G. Orsetti, Betti, Pieroni). All.: Martinelli.

SAN PIERO A SIEVE: Rita, Boddi, Barzagli, Pozzi, Bencini, Frilli, Algerino (35’ st Iori), Cassai (44’ st Giovannoni), Santilli (44’ st Novelli Delli), Bonifazi, Fedele. (A disp.: Grossi, Falaschi, Lukolic, Baroncelli). All.: C. Signorini.

Arbitro: Edoardo Bo di Livorno.

Reti: 10’ pt Santilli, 43’ st Iori.

Note: ammoniti Matteoni, Barzagli, Iori.

SAN ROMANO - I biancorossi sono stati ancora una volta sfortunati, con quel gol su rimpallo dopo 10’, sulla respinta del portiere e pallone che ha colpito Santilli e si è insaccato. Il Pieve ha provato ad annullare lo svantaggio più con la volontà che con la lucidità e il San Piero è stato sempre pronto a spazzare la sua area, con rinvii lunghi che facevano il gioco di chi era in vantaggio. Poi, nel finale, il secondo gol in contropiede, con Iori da poco entrato. "E’ una stagione poco felice – commenta il dirigente Leandro Paladini – , ma continueremo a lottare. Ci sono ancora 24 punti in palio".

Dino Magistrelli