Promozione - Turno infrasettimanale. Pieve Fosciana: un altro derby molto sfortunato. I biancorossi lottano, ma alla fine vince il Pietrasanta

PIEVE FOSCIANA: Velani, Nelli (63’ Orsetti), Giunta (63’ Bonini), I. Da Prato (80’ Betti), Matteoni, Pietrazzini, Lucchesi, Turri, Pugliese, Rocco (68’ Tardelli), Telloli (90’ Pieroni). (A disp.: Regali, Biagioni, Ghilarducci). All.: Martinelli.

PIETRASANTA: Citti, Bonuccelli (70’ Falorni), Laucci, S. Da Prato, Raffaeta’ (63’ Vaselli), Ceciarini, Lorieri, Szabo, Mengali (87’ Tragni), Ghelardoni, Pinelli (51’ Bondielli). (A disp.: Bernardi, Rossi, Biasci, Salini, Belli). All.: Della Bona.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Reti: 55’ (rig.) Mengali, 60’ Pugliese, 75’ Falorni.

Note: ammoniti Telloli e Mengali.

SAN ROMANO - Succede tutto nel secondo tempo: Pugliese risponde al "solito" Mengali, poi è il neo-entrato Falorni a piazzare lo spunto decisivo. I biancorossi locali hanno il merito di rimanere in partita e di crederci fino all’ultimo, ma non riescono a riagguantare il pari. Match sostanzialmente corretto, con un solo cartellino giallo per parte. Pieve Fosciana reduce dal ko di Viareggio: Velani tra i pali e Rocco le novità nell’undici iniziale.

Nonostante il divario in classifica, il Pieve Fosciana se la gioca a viso aperto e nella prima frazione crea qualche grattacapo al Pietrasanta. Nella ripresa, al 55’, è Mengali a firmare il vantaggio del Pietrasanta su rigore (fallo di Velani su Szabo). I locali non ci stanno e si gettano all’attacco, raggiungendo il pari solo 5’ dopo, grazie a Pugliese che, di testa, capitalizza un bel cross dalla destra di Turri. Ma il Pietrasanta alla mezz’ora della ripresa, con Falorni la chiude con un sinistro ad incrociare dopo una combinazione con Bondielli.