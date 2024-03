Promozione: turno vibrante tra pericolanti. Atletico MarottaMondolfo-Vismara da tripla

Il campionato di Promozione si divide equamente tra oggi e domani. Nelle quattro partite odierne (tutte alle ore 15) scendono in campo quattro provinciali e di mezzo c’è pure un derby:

Atletico Mondolfo Marotta-Vismara 2008. In palio punti salvezza tra due squadre che stanno attraversando un buon momento. "Per noi le gare da qui alla fine saranno da giocare come una finale – sottolinea il direttore sportivo del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli –. Affronteremo sette avversarie diverse, ma per poter sperare in qualcosa di più dei play out dovremo vincerle se non tutte, quasi. Il Vismara è una squadra che si difende molto bene e ti punisce sugli errori, sfrutta a dovere le palle inattive, dobbiamo fare una partita con pazienza cercando il gol ma senza concedere troppo. La formazione sarà diversa da quella della settimana scorsa, in quanto non sarà disponibile Lorenzo Marconi che ha subìto una brutta botta nella partita con la Biagio. Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione e di tornare presto in campo". "E’ una gara da vincere anche se giochiamo contro un osso duro e che ha come noi bisogno di punti – osserva alla viglia del derby il presidente del Vismara Flavio Parlani –. La squadra si è ben allenata in settimana e sono convinto che farà una bella prestazione, sono fiducioso in questo senso". Rientra dopo la squalifica Liera. Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

Moie Vallesina-Fermignanese. I padroni di casa sono a due punti dalle capolista Portuali Dorica e Fabriano Cerreto e quindi cercano il risultato per continuare a migliorare la propria posizione di classifica. La Fermignanese dal canto suo potrebbe con una serie di risultati favorevoli rientrare nella griglia degli spareggi playoff. Una gara quindi da tripla con due squadre che annoverano tra le proprie fila alcuni calciatori che hanno calcato categorie superiori. Arbitro Simone Falgiani di Ascoli Piceno.

Osimo Stazione-Sant’Orso. "Contro l’Osimo Stazione – spiega l’allenatore del Sant’Orso Pierangelo Fulgini – sarà una partita molto importante e difficile per entrambi: per loro per trovare ossigeno ed uscire dai playout e per noi per continuare a rimanere nella zona alta della classifica". Arbitro Mattia Gasparoni di Jesi.

Castelfrettese-Marina. La penultima della classe ospita un avversario che punta ai playoff e ne ha titolo occupando attualmente il quinto posto. Si gioca al ‘Fioretti’ di Falconara Marittima. Nell’ultimo turno il Marina ha battuto l’Osimo Stazione mentre la Castelfrettese è reduce dal pareggio con il Vismara. Arbitro Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Le gare di domani: Biagio Nazzaro-Villa San Martino; Gabicce Gradara-Barbara Monserra; Unione Calcio Pergolese-Portuali Calcio Ancona e Valfoglia- Fabriano Cerreto.

Amedeo Pisciolini