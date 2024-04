Promozione: ultima giornata in attesa dei verdetti. Junior Corticella, battere la Comacchiese per festeggiare

Sarà un’ultima giornata di fuoco quella del girone C di Promozione in programma oggi con fischio d’inizio alle 15,30. Se in vetta tutti i giochi sono fatti, la vera bagarre è quella per non retrocedere. Sono due le formazioni bolognesi che si giocheranno una buona fetta di salvezza in questi ultimi 90 minuti: lo Junior Corticella, settultimo a quota 39, ospiterà la Comacchiese e, in caso di successo, si festeggerebbe la salvezza diretta. Situazione un po’ più complessa per il Trebbo che, quartultimo a 36, cercherà di espugnare il terreno di gioco dell’Atletico Castenaso per provare a migliorare il proprio piazzamento negli ormai inevitabili playout.

L’Osteria Grande, che si è aggiudicata la vittoria del campionato con cinque giornate di anticipo, ospiterà il pericolante Placci Bubano mentre il Felsina, settimo ma fuori dai giochi di alta classifica, farà visita alla Portuense. L’Msp, salvatosi domenica scorsa, ospiterà il già retrocesso Anzolavino mentre l’altra compagine bolognese già da tempo condannata alla Prima Categoria – ovvero il Fossolo – chiuderà la stagione in quel di Fontanelice.