Promozione, ultimi anticipi. Ci sono Antella e Lebowski

Per la Promozione è l’ultimo sabato della stagione per agli anticipi di campionato concordati dal Comitato Regionale Toscana. Sono cinque le gare in programma oggi alle 15.30 relative alla 30ª e 28ª giornata per i tre gironi. Nel tabellone figurano anche le gare del Lebowski e Antella, in quanto le due società mercoledì si affronteranno al Bozzi per la finale di Coppa Italia di Promozione. Queste le partite odierne.

Girone A

Intercomunale Monsummano -San Marco Avenza.

Girone B

C.S. Lebowski-San Miniato

Questo anticipo si gioca al "Boschi" alle 20.30 con la squadra del Lebowski che ospita il San Miniato per conquistare punti per mettere la classifica in sicurezza. Ci sono probabilità che l’allenatore Miliani terrà a risposo qualche giocatore di spessore in vista della sfida di mercoledì; giocatori come Ciancaleoni e Calbi, mentre potrebbero trovare posto Rossi a centrocampo e Pagni in attacco. Sempre per questo girone si anticipa anche Saline-Colli Marittimi con arbitro Ponzalli di Prato.

Girone C

Antella 99-Settignanese.

Per l’indisponibilità dell’impianto dell’Antella questo derby si gioca sul campo "Borchi" di Strada in Chianti. Anche in casa Antella l’attenzione oltre al campionato è concentrata pure sulla partita di coppa. E’ probabile che l’allenatore Claudio Morandi faccia giocare coloro che nelle ultime gare hanno trovato meno spazio, come Tumminaro e Aprea, lasciando a riposo Santucci, Maresca e Mignani. Invece, la Settignanese di Paolo Milanesi che è preannunciata al completo potrebbe schierare la formazione tipo con la coppia d’attacco composta da Tofanari e Marrani. Infine, si anticipa anche la gara Alberoro-Montagnano con arbitro Borriello di Pontedera.

Giovanni Puleri