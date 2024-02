Promozione: ultimi dieci minuti da incubo per i lagunari. Sullo 0-0, Neffati sbaglia un penalty. Comacchiese in vena di regali. Avanti di due reti, si fa riprendere

comacchiese

2

monte san pietro

2

COMACCHIESE: Farinelli, Grassi, Luciani, Marongiu, Fantinuoli (67’ Folegatti), Marcolini, Centonze K., De Angelis, De Giorgi (56’ Tedeschi), Neffati (67’ Angelini), Negri (75’ Biolcati). All. Bresciani.

M.S.P. Calcio: Peqini, Zannoni (74’ Fratti), Dal Monte (70’ Tartarelli), Tomassini, Comastri S. (50’ Mazzetti), Rotatori (60’ Dondi), Hinek, Laguzzi, Bartolini, Licciardo (61’ Gogliormella), Caselli. All. Brunetti.

Arbitro: Bianconi di Forlì

Marcatori: 36’ Luciani, 47’ Centonze K., 80’ Dondi, 86’ Gogliormella.

Note. ammoniti Tomassini, Hinek, Bartolini, Tartarelli, De Angelis, Luciani.

La Comacchiese fa arrabbiare non poco i propri sostenitori, buttando alle ortiche una partita che conduceva con due reti di vantaggio. La gara ci mette un po’ ad accendersi e il primo squillo arriva solo al 19’, quando Negri ci prova in diagonale, ma senza riuscire ad essere veramente incisivo. Solo 2’ dopo è la volta di Casella che, sempre in diagonale, mette fuori su pressione di Grassi. Al 23’ occasionissima per i locali: filtrante di Neffati in area per Centonze, che si gira bene, ma si viene a trovare in posizione defilata e spara addosso a Peqini. Al 31’ fallo in area di Dal Monte su Neffati, sotto gli occhi del signor Biandronni, lo stesso Neffati si fa però, parare il penalty. Gli ospiti rispondono al 33’ colpendo la traversa con Bartolini. Al 36’ i locali trovano il vantaggio con Luciani, bravo a superare Peqini sfruttando al meglio la posizione e un rimpallo favorevole. Gli ospiti potrebbero trovare il pari al 41’ su diagonale da destra di Bartolini, ma Farinelli respinge coi piedi. Il raddoppio lagunare arriva a inizio ripresa con Centonze, che in diagonale da destra trafigge Peqini. Gli uomini di Bresciani provano a chiudere i conti grazie a un bello scambio Angelini-Tedeschi-Angelini, con conclusione di quest’ultimo ben indirizzata ma debole. Ma gli ospiti non si arrendono e, aiutati anche dai cambi azzeccati, all’80’ accorciano con Dondi che trova una rete inattesa e fortunosa in pallonetto da fuori area. Rinvigoriti dal gol, i bolognesi si fanno avanti e all’86’ Goglionella trova in mischia la rete del definitivo 2-2.

Cinzia Boccaccini