PROMOZIONE. Un Cavallino d’oro a Montagnano. Scarpelli nei radar dei rossoblù

La fumata bianca secondo i beninformati è dietro l’angolo. Thomas Scarpelli (nella foto), portiere classe 1993 con un passato tra le fila di Arezzo (vinse anche il Cavallino d’oro nel 2014), Sangiovannese, Sansepolcro, Figline e Terranuova è ad un passo dal Montagnano. Il numero uno è rimasto libero dopo l’esperienza con il Terranuova e l’accordo per ripartire dalla Promozione agli ordini di Andrea Laurenzi è in dirittura d’arrivo. Il Montagnano, in attesa della riapertura dei termini per i trasferimenti, puntella la difesa in vista dell’impegno di domenica (ore 14,30) in casa contro l’Antella.