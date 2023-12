Promozione. Una gara equilibrata

LARCIANESE

0

REAL CERRETESE

0

LARCIANESE: Venturini, Porciani, Lo Russo, ( 59 Monti(Marianelli (46 Ferraro), Foresta, Fusco, Iannello, Sarti, Pini (77 Maccagnola), Guarisa (63 Ndiaye), Biagioni (83 Lenti). All. Maurizio Cerasa.

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini (70 Lamberti), Grasseschi (66 Masoni), Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi (86 Pagliai), Fioravanti (83 Nieri), Melani, Bouhafa, Menconi. All. Andrea Petroni.

Arbitro: Magherini della sezione di Prato

Note: Al 30’ espulso per gioco pericoloso Bouhafa.

LARCIANO - La Larcianese non è andata oltre il pari, nonostante abbia giocato per settanta minuti in superiorità numerica. Al 20’ infatti è stato espulso Bouhafa, reo di avere commesso un brutto fallo di gioco su Fusco. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha alzato il cartellino rosso. I padroni di casa hanno mantenuto un costante possesso palla, senza però mai creare vere occasioni da rete. Mister Cerasa ha tentato di mescolare le carte inserendo forze fresche, ma con pochi risultati. Il Real Cerretese si è difeso bene, non andando mai in affanno. Novanta minuti nei quali è emerso un buon equilibrio tra le due squadre.

Massimo Mancini