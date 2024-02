Promozione, una giornata da dimenticare

Domenica da dimenticare per le formazioni grossetane del girone B di Promozione. Tre sconfitte per le tre squadre in campo: è questo l’avaro bilancio del terreno di gioco. Se si esclude il successo di sabato nell’anticipo dell’Atletico Maremma è stato un fine settimana ampiamente negativo. Su tutti il ko per 1-0 del Belvedere del presidente Federico Clementini (nella foto) affondato 1-0 sul campo dell’Urbino Taccola e definitivamente estromesso dalla corsa al primo posto dopo che sette giorni fa il discorso sembra riaperto. San Miniato Basso e Sestese infatti vincono e salgono appaiate a quota 51 punti. Peccato perché il turno scorso il Belvedere aveva recuperato due punti ad entrambe, ma ieri ne ha persi tre. Fuori dai giochi per il primato oramai. Ko di misura dell’Invictasauro in casa contro una Sestese troppo forte e sempre leader del girone B assieme al San Miniato Basso, cede in casa 3-0 anche il Sant’Andrea col Saline, ed oramai i biancocelesti dovranno prepararsi al peggio, ovvero ai playout, ben che vada. Da salvare, come detto, in questo fine settimana, solamente la vittoria nell’anticipo dell’Atletico Maremma contro l’Armando Picchi che consente così alla formazione di mister Fabio Lorenzini di salire a quota 31 punti avvicinandosi ai playoff, ma soprattutto allontanandosi dai playout.

La classifica: San Miniato Basso 51, Sestese 51, Belvedere 43, Saline 35, Atletico Maremma 31, Urbino Taccola 30, Atletico Piombino 29, Centro Storico Lebowski 28, Invictasauro 28, Montelupo 27, Colli Marittimi 27, San Miniato 25, Castiglioncello 23, Armando Picchi 15, Sant’Andrea 12, Porta Romana 7.