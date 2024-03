Promozione. Vampa promosso dalla Juniores. Guiderà lui il Vismara fino alla fine

In Promozione tutte a punti le prime tre. Fabriano Cerreto primo con 4 punti di vantaggio sulla Portuali Dorica e 7 sul Sant’Orso. L’unica a non aver colto il risultato è il Moie, sceso dalla terza alla quarta piazza a meno 8. L’ultimo posto dei playoff in questo momento è del Marina, ma si sta avvicinando la Fermignanese (a meno 1) che sotto la guida di mister Simone Pazzaglia ha incamerato due vittorie consecutive.

Pari e patta tra Pergolese e Sant’Orso. "I ragazzi – dice l’allenatore della Pergolese Guiducci – hanno fatto una bellissima gara, l’approccio è stato importante, non siamo riusciti a chiuderla, il Sant’Orso ci hanno messo in difficoltà sulle palle inattive non siamo stati bravi a gestire gli ultimi minuiti e avevamo la partita in mano. Abbiamo mostrato carattere e cuore". Nel Sant’Orso mister Pierangelo Fulgini l’ha vista così: "Il gol preso nei primi minuti ci ha tolto un po’ di serenità e la voglia di ritornare subito in parità ci ha fatto commettere tanti errori. Di positivo c’è una prestazione di ottimo livello sotto il profilo della personalità e del gioco".

La sconfitta i misura in casa della capolista è così commentata dal ds del Villa San Martino Bocci: "Grandi meriti al Fabriano, che ha dimostrato ancora di essere la squadra più forte, eravamo vicini a prenderci un punto importante, dopo una partita di grande sacrificio. Forse sul 2-2 potevamo sfruttare meglio un paio di ripartenze".

Momento no sul piano dei risultati per il MondolfoMarotta sconfitto in casa dalla Fermignanese. "Risultato bugiardo per ciò che si è visto – sottolinea il ds del MondolfoMarotta Paolo Pretelli –. Bravi gli avversari che ci hanno creduto sino la fine. Molti i demeriti della nostra squadra che non ha saputo mantenere il vantaggio nonostante avesse ben controllato il match fino al 90’ senza subire attacchi pericolosi dal Fermignano. Un peccato perché oltre all’ atteggiamento giusto avevamo interpretato bene la gara riuscendo ad indirizzarla dalla nostra parte. Dopo aver subito il pareggio la sconfitta sa un po’ di beffa, ma dopo l’uno a uno ci siamo disuniti e deconcentrati, ora si fa dura".

Un punto a testa tra Valfoglia e il Vismara che ha deciso di affidare la panchina al tecnico della Juniores Vampa fino al trmine del campionato. Il commento sulla partita è del dg del Valfoglia Andrea Rossi: "Il pareggio è giusto. Aver mosso la classifica dopo 2 sconfitte consecutive, è stato un piccolo passo positivo. Non abbiamo fatto una buona prestazione, vuoi la pressione per l’alta posta in palio, vuoi anche per un Vismara motivato, aggressivo, organizzato e di buona gamba. La strada per arrivare all’obiettivo è ancora lunga e faticosa. In questa sosta l’obiettivo è recuperare i tanti infortunati e trovare la migliore condizione per la volata finale dopo Pasqua".

La classifica marcatori. 12 reti: Gaetano De Marco (Portuali Dorica).10 reti: Davide Montagnoli (Biagio Nazzaro), Tommaso Costantini (Gabicce Gradara) e Gionathan Nardone (Barbara Monserra). 9 reti: Luca Canulli (Biagio Nazzaro), Giacomo Renzi (Vismara) e Tommaso Pieralisi (Moie Vallesina). 8 reti: Manuel Muratori (Sant’Orso), Luca Fraternali (Pergolese), Liborio Zuppardo (Fabriano Cerreto). 7 reti: Aleks Beta (Castelfrettese), Francesco Maria Messina (Villa San Martino) e Lorenzo Donati (Sant’Orso). Con 6 reti a testa seguono 5 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Sodani Valfoglia), 2) Luchetti(Castelfrettese), 3)Bertuccioli (Vismara), 4)Rovinelli (Sant’Orso), 5)Giovagnoli (Marina), 6)Scrosta (Atletico Mondolfo Marotta), 7)Candolfi (Portuali Dorica), 8)Gramaccia (Fabriano Cerreto), 9)Giuliani (Osimo Stazione), 10)Bozzi (Fermignanese), 11)Fraternali (Pergolese) All. Simone Pazzaglia (Fermignanese). Arbitro Pigliacampo di Pesaro (Moie Vallesina. Portuali Dorica).

Amedeo Pisciolini