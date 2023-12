PROMOZIONE. Vismara,. Bertuccioli in evidenza

Finora, complice anche la sfortuna e gli infortuni il Vismara (Promozione) non sta raccogliendo quanto desiderava ma ha avuto modo di valorizzare alcuni suoi giovani, tra questi Samuele Bertuccioli, classe 2006 cresciuto nelle giovanili del Vismara Calcio, poi apprezzato da Mister Ferri nella preparazione precampionato per la sua personalità, velocità e tecnica calcistica è riuscito a far parte della rosa della prima squadra e guadagnarsi nelle ultime due giornate la maglia da titolare nel ruolo di esterno sinistro. "E’ un ragazzo che può far bene nel mondo del calcio- assicura il presidente Flavio Parlani- ha doti notevoli, il mister e i suoi collaboratori lo stanno ‘forgiando’ per dare a lui e alla squadra e quindi alla società delle soddisfazioni. Riguardo questa prima parte di campionato c’è da dire che non siamo partiti bene e la classifica lo conferma, ma abbiamo le nostre attenuanti. La sosta ci permetterà di fare quadrato e rigenerarci".

am.pi.