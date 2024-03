Promozione Vismara: Vampa al posto di Ferri

Oggi in Promozione (11ª giornata di ritorno) tre anticipi alle 15.

Atletico Mondolfo Marotta-Fermignanese. I padroni di casa cerano i punti salvezza, gli ospiti guardano ai playoff. "Vincere per stare lontani dall’ultimo posto – commenta il diesse dell’Atletico Paolo Pretelli – e per un posto play out. Può succedere di tutto ma il Villa e il Valfoglia a 31 sono troppo distanti per noi, anche se ci proveremo fino alla fine. La sosta per Torneo delle Regioni e Pasqua ci darà la possibilità di recuperare gli infortunati, per arrivare alle ultime quattro partite in buona condizione. Rientrano Paolini e Tamburini dalla squalifica. La Fermignano sogna i playoff dopo la vittoria di domenica scorsa, l’arrivo di mister Pazzaglia ha dato linfa nuova, motivazioni ma soprattutto solidità difensiva. Non ha caso non hanno subìto gol neanche giocando quaranta minuti in dieci. Sicuramente verranno qui per far risultato pieno anche se hanno defezioni per la squalifica di Patarchi e Cinotti". Dall’altra parte il mister della Fermignanese Simone Pazzaglia dice: "I ragazzi si sono allenati molto bene, con intensità e qualità, dando la massima disponibilità che è un aspetto molto importante. È un bel gruppo, composto da bravi ragazzi e ottimi giocatori per la categoria. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili da qui alla fine e poi vedremo. Oggi è una partita complicata, in un campo con un fondo non bellissimo e dove bisognerà mettere tanta cattiveria agonistica". "Gara difficile – aggiunge il ds della Fermignanese Cerpolini –. ma la grande esperienza di mister Simone Pazzaglia aiuterà i nostri uomini. L’arbitro Ulisse è una garanzia. I nostri tifosi saranno il nostro 12º uomo in campo". Si gioca al Comunale "Longarini Lucchetti" di Mondolfo. Arbitro Ulisse di Macerata.

Le altre gare. Castelfrettese-Barbara Monserra, al "Fioretti" di Falconara Marittima. Arbitro Falgiani di Ascoli Piceno. Moie Vallesina-Portuali Calcio Ancona a Maiolati Spontini (arbitro Pigliacampo di pesaro).

Cambio. Il Vismara Calcio comunica di aver interrotto "il rapporto di collaborazione con mister Andrea Ferri responsabile tecnico della prima squadra, e di aver affidato la gestione tecnica per l’impegnativa trasferta di domani contro il Valfoglia all’allenatore della formazione Juniores Giovanni Vampa. La società ringrazia mister Ferri per il lavoro fin qui svolto, per la splendida vittoria nel Campionato di 1ª Categoria nella passata stagione, permettendo al Vismara di ritornare dopo dieci anni ad affrontare il Campionato di Promozione".

Amedeo Pisciolini