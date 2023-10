Promozione. Vittoria corsara delle zebre. Pietrasanta, nulla da fare

settimello

1

viareggio

2

SETTIMELLO: Marchi, Nodari S. (69’Russo), Ferrari A. (71’ Tinagli), Kowalski, Testaguzza, Ussia (71’ Gaggini), Lepri, Gambini, Calabrese, Orlandi (80’ Trourè, Oriti A. (77’ Gasparrini). All.: Giannini.

VIAREGGIO: Carpita, Belluomini, Sapienza, Fazzini, Monopoli, Bertacca A., Danesi (66’ Santini M), Minichino, Brega, Marinai St., Chicchiarelli (87’ Pugliese). All.: Santini.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 29’ Minichino, 49’ Ussia, 59’ Bertacca.

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti: Monopoli, Sapienza, Nodari.

FIRENZE – Bel successo per il Viareggio: fa morale e classifica. Le zebre vincono su un campo di una squadra neopromossa molto giovane con tanto piglio, che mette in difficoltà chiunque. Passa per primo il Viareggio con Minichino a conclusione di un’azione in profondità che supera Marchi. La reazione della squadra di casa c’è, e Ussia al 49’ da fuori area trova il varco per pareggiare. Ma il divario tecnico in campo è evidente. Dopo tre conclusioni finite fuori di poco, il Viareggio con Bertacca torna in vantaggio.

G.P.