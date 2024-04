Promozione Volata finale per il secondo posto

Si gioca per il secondo posto del campionato di Promozione girone B. Il Bogliasco a due giornate dalla conclusione ha messo al sicuro il primato grazie al successo sul Don Bosco Spezia. Retrocede invece in Prima categoria il Rapallo Ruentes che nonostante la fiammata a inizio del girone di ritorno, non è riuscito ad andare oltre al raddoppio dei punti conquistati in tutta l’andata. Il fanalino di coda della classifica è stato battuto in casa 4-1 dalla San Desiderio. La stagione sta svelando le carte e sciogliendo i dubbi soprattutto per quanto riguarda il ruolo della leader. Per tante giornate infatti lo scettro è passato di mano in mano fino a trovare nell’ultimo mese il passo costante del Bogliasco e qualche frenata delle inseguitrici, che ha reso più agevole il tentativo di fuga arrivato in primavera. Alle spalle ancora si sta sgomitando per il miglior piazzamento: il Molassana passa sul campo del Cadimare che resta penultimo. I genovesi si sono imposti 4-2 grazie alle reti di Costa, Traverso e doppietta di Venturelli, per i padroni di casa dopo l’autorete l’altro gol è di Bartoletti. Vince e resta incollata alla seconda posizione anche la Caperanese uscita vittoriosa dal campo della Little Club James ancora al terz’ultimo posto. Non va oltre il pareggio al ’Camaiora’ il Vallescrivia che resta al quarto posto solitario. Grazie anche al regalo del Canaletto che ha superato 1-0 il Psm Rapallo con rete di Marte Rosario, confermando l’ottimo girone di ritorno. Per il Magra Azzurri un piccolo ritocchino dopo la sconfitta nel derby con la Tarros Sarzanese. I rossoneri diretti dal tecnico Simone Calise, al suo primo anno in categoria con i rossoneri, con due successi consecutivi hanno svoltato e messo al sicuro la stagione in Promozione. Stesso traguardo raggiunto anche dal Levanto che pareggia 2-2 nella trasferta di Sampierdarena: doppietta di Delvigo per i rivieraschi, Fiori e Bevegni per i padroni di casa. m.m.