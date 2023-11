Promozione2. Nextgen, è un 3-3 spettacolo. Sotto di due gol, ma mai domo

nextgen

NEXTGEN: Iattoni 6.5, Bellentani 5.5, Incerti 6.5, Carrera 7, Telfer 7, Mandreoli 7, Paltrinieri 6.5, Pacilli 6 (76’ Leguern 6), Toni 7 (84’ Progulakis), Crispino 7, Ricci 7. A disp.: Merli, Colombini, Bertacchini, Stefani, Pacilio, Ruini, Cuoghi. All. Farolfi.

BAISO SECCHIA: Nutricato 6, Bonini 5.5, Vacondio 6, Viviroli 6 (70’ Antonelli 6), Cani 6.5, Abbati 6, Silipo 7, Ghirelli 6.5, Ovi 6 (54’ Zaoui 6), Caputo 6, Barozzi 8 (69’ Bonicelli 5.5) .A disp.: Brevini, Abati, Cataldo, Facchini, Zanetti, Gazzotti. All. Lodi Rizzini

Arbitro: Campisi di Bologna

Reti: 12’ Crispino, 26 rig., 32’ e 60’ Barozzi, 79’ Paltrinieri, 81’ Mandreoli Niote: ammoniti: 21’ Abbati, 87’ Ghirelli. Espulso all’86’ Ricci

Il Nextgen va sotto di due gol ma poi rimonta il Baiso. Al 12’ ci pensa più tardi bomber Crispino a portare in vantaggio i suoi terminando un’azione da manuale con tocchi di prima, palla a Incerti che dal fondo mette in mezzo un rasoterra che il giovanissimo (2005) ex Modena non sbaglia: 1-0. Al 16’ è Toni che da 30 metri prova una rasoiata, ma la palla termina a lato. Quando la partita sembra controllata dalla Nextgen, arriva però, come una mazzata, il solito errore di gioventù di un difensore, questa volta tocca a Bellentani intervenire malamente su Silipo in area: rigore che Barozzi non sbaglia 1-1. Al 32’ su azione di rimessa del Baiso, gran traversone che arriva da destra e Barozzi di testa anticipa tutti. AL 45’ Ricci se ne va a sinistra salta tre avversari e solo con Nutricato già fuori dai giochi, viene visibilmente atterrato da dietro, proprio prima di insaccare, per l’arbitro Campisi, è fallo di simulazione decretando anche l’ammonizione per l’11 della Nextgen. AL 60’ Silipo addomestica una gran palla a sinistra e serve Barozzi a centro area, che non si fa pregare e fa 1-3. Al 76’ Paltrinieri è abile a sfruttare una palla che arriva da un errore difensivo di casa reggiana, e fulmina Nutricato in uscita: 2-3, I ragazzi di Farolfi terminano l’impresa pareggiando la partita all’81’ con Mandreoli servito in area da un indemoniato Crispino.