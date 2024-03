Promozione/2. Pivetti, debutto a valanga. Fiorano vola, tris del San Felice

cdr mutina

CDR MUTINA: Mawuli, Vignocchi (63’ Nadiri), Ligabue, Cipolli (62’ De Pietri), Farina, Gollini, Panzanato (65’ Teggi), Montorsi (57’ Shehu), Corbelli (45’ Ziliani), Gualdi, Notari. A disp. Macchioni, Lazzaretti, Ognibene, Turci. All. Pivetti QUARANTOLESE: Malavasi, Mari, Castorri, Bottazzi, Pisa, Gobbi (22’ Carlassarre, 45’ Poletti), Mancini (60’ Gozzi), Bortolazzi, Malagoli, Pozzetti (78’ Biondoli), Zambelli. A disp. Calanca, Manicardi, Acanfora. All. Loddi.

Arbitro: Rossetti di Parma

Reti: 17’ Farina, 19’ e 51’ Gualdi, 27’ Corbelli, 62’ Panzanato, 75’ De Pietri

Note: ammoniti Carlassarre, Bortolazzi, Pozzetti

Debutto a valanga per mister Pier Francesco Pivetti sulla panchina della Cdr Mutina (foto Corradini) che travolge la Quarantolese e scavalca lo United Carpi (rinviata per maltempo la gara col Bibbiano) agganciando la Sanmichelese al 4° posto. Al 17’ Farina su punizione, leggermente deviata, porta in vantaggio i locali. Due minuti dopo arriva subito il raddoppio con Gualdi che in tap in insacca in rete un cross rasoterra di Ligabue. Gli ospiti ci provano con Pozzetti, ma prima nessuno arriva su un suo cross e poi la sua punizione viene respinta da Vignocchi. Al 27’ Corbelli di testa conclude col 3-0 il cross di Ligabue. Al 29’ punizione di Montorsi che esce di poco. Al 30’ fallo di Malavasi su Corbelli, rigore che lo stesso attaccante si fa parare da Malavasi. Nella seconda frazione Gualdi al 51’ conclude in rete la palla servita da Ziliani in area piccola. Al 62’ quinto gol con Panzanato che completa nel migliore dei modi l’ennesimo cross di Ligabue. Al 75’ De Pietri servito da Teggi chiude il match con la rete del 6-0.