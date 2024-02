Promozione/3. Cdr ko nel big match. Beffa Cavezzo al 95esimo

vianese

2

cdr mutina

0

VIANESE: Della Corte, Zinani, Mammi, Coli, Zuccolini, Caselli, Cinquegrano, Leoncelli, Adusa (dal 11’st Veratti), Rivi, Lusoli. A disp.: Bragazzi, Cani, Marmiroli, Piscopo, Dall’Asta, Peterlini, Rizzuto, Manai. All.: Iemmi.

CDR MUTINA: Mawuli, Vignocchi (dal 20’st Lazzaretti), Ligabue (dal 43’st Ziliani), Cipolli (dal 15’st Montorsi), Farina (dal 34’st Teggi), Shehu, De Pietri (dal 1’st Corbelli), Gollini, Notari, Panzanato, Nadiri. A disp.: Macchioni, Shanableh, Turci, Ziliani. All.: Greco.

Arbitro: Torrisi di Ferrara

Reti: 30’ Adusa, 34’ Rivi

Note: ammoniti Mawuli e Gollini

La Cdr Mutina regge mezz’ora poi cede alla Vianese. Al 30’ dopo un batti e ribatti a centrocampo, Adusa emerge col pallone tra i piedi e si invola verso Mawuli, lo supera e deposita in rete. Al 34’ è poi Rivi a raddoppiare per la Vianese, sfruttando al meglio un errore in fase difensiva della Cdr. Nella ripresa, al 25’ mani di Shehu in area ma Adusa si fa parare il calcio di rigore.