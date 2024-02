PROSSIMO TURNO. Alle spalle del Cavallino è bagarre. C’è Juve-Ancona e Lucchese-Spal L'Arezzo cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive, affrontando l'Entella nella 24esima giornata di serie C. Juventus Next Gen-Ancona e Lucchese-Spal sono sfide importanti per la squadra toscana nella lotta per la salvezza. Fermana e Olbia, ultime in classifica, hanno impegni difficili contro Cesena e Carrarese.