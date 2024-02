PROTTI. "Mancato il risultato. Meritavamo qualcosa di più»

Uno Stefano Protti amareggiato per il risultato a testa alta e petto gonfio per la prestazione dei suoi ragazzi, quello che si presenta in sala stampa. "Quando sei ultimo hai bisogno di dare una scorsa maggiore. Come mercoledì c’erano i presupposti per fare qualcosa di meglio e sicuramente ci meritavamo qualcosa di meglio. Per quetso rimane la delusione per non portato a casa quello che meritavi. D’altra parte quando fai certe prestazioni contro squadre che hanno un valore dieci volte il tuo, parlo di valore economico e non di qualità, c’è delusione per i ragazzi e per la gente. Oggi tutto bello tranne il risultato, per la nostra classifica il risultato è un po’ pochino".

Chiaro che bisogna fare di più: "Un punto in tre gare? Un delitto per quello che ha fatto la squadra. I punti sono questi e dovremmo essere bravi ad andare a prenderli in altre situazioni. Magari se la dea bendata si ricorda qualce volta di noi, non ci arrabbiamo. Noi però ce la dobbiamo andare a cercare ma oggi, come a Perugia, ce la siamo andati a cercare producendo tanto. Purtroppo gira così. Condello salvataggio sulla linea, Petrungaro tira tre volte ad un metro, Petrelli la gira troppo bene. Poi un gol su autorete? Concedere quello. Non ricordo tiri in porta Spal. La classifica incide sul morale e sulla situazione generale. Purtroppo vediamo tutto nero ma la Fermana non è alla deriva. Chiedetelo ai tecnici che ci hanno affrontare, con noi c’è da battagliare per portare via qualcosa e il merito è di chi alla Fermana lavora quotidianamente. Squadra che lavora e ci crede, che ha una buona qualità adesso, abbiamo cambiato qualcosa e stanno rispondendo bene. Poi ricordo che giochiamo con 7-8 giocatori in meno. In Lega Pro nessuno gioco. Martedì si riparte più forte di prima poi ci vuole un pizzico di fortuna e anche il recupero degli infortunati".