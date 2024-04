Prova di forza. La Sanmichelese impone il pari all’Arcetana. I sogni promozione però sono svaniti da tempo

sanmichelese

SANMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni (16’st Ferrari L.), Merli, Baisi, Costa, Ferrari M., Alicchi (40’pt Rispoli), Spezzani, Peddis (39’st Fugallo), Manzini, Frimpong. A disp.: Bertagnoli, Casini, Savarese, Bylyshi, Parisi, Rafrafi. All. Azzurro.

ARCETANA: Giaroli, Tinarelli, Pacella (15’st Borghi), Pederzoli (39’st Corradini S.), Muratori, Lusvarghi, Xhuvelaj (15’st Pignatti), Turci, Animah Barbari, Bernabei, Travagliati (28’st Montanari). A disp.: Cammarota, Nocetti, Vaccari, Pè, Marino. All. Paganelli.

Arbitro: Cappello di Imola

Note: espulso al 44’st Cammarota per proteste. Ammoniti Bernabei, mister Paganelli, Grillenzoni, Merli, Spezzani e mister Azzurro

La Sanmichelese ormai senza più obiettivi (playoff irraggiungibili) impone il pari all’Arcetana terza, che pur col 24esimo risultato utile di fila dice virtualmente addio alla corsa al primo posto, con la Vianese che scappa a +4 e il Bibbiano che rimane al 2° posto. Al 9’ calcia Bernabei, la respinta favorisce Animah Barbari, che sfiora il palo. Al 30’ Merli servito Alicchi trova la chiusura di Giaroli. Al 32’ di testa Animah Barbari manda di poco out. Poi due bolidi di Travagliati, al 38’ alto e al 40’ che si stampa sul palo. Nella ripresa al 4’ Muratori da due passi non inquadra la porta. All’ 8’ Animah Barbari costringe Schiuma una un bel tuffo. Al 26’ Manzini per Peddis che supera con un lob Giaroli ma Muratori e Lusvarghi salvano.

Nel recupero Bernabei realizza con una precisa conclusione centrale, ma il direttore di gara annulla ravvisando un discusso fuorigioco. A seguire, lo stesso Bernabei crossa teso dalle parti di Schiuma, ma nessun giocatore sassolese riesce a piazzare il tocco vincente.

Rinvio. La gara San Felice-Baiso è stata rinviata al 17 aprile alle 20,30 per il grave lutto che ha colpito il Baiso con la morte a soli 44 anni del ds Davide Manfredini dopo una malattia fulminante.