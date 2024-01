P.s. elpidio, un sospiro di sollievo. Casette Verdini mastica amaro. All’ultimo sfuma la vittoria

CASETTE VERDINI

1

PORTO SANT’ELPIDIO

1

CASETTE VERDINI: Grifi, Telloni, Menchi (34’ st Kakuli), Moschetta, Ciurlanti, Lami, Tidiane, Russo V, Gentilucci (37’ st Malaccari), Russo E (15’ st Mandolesi), Romanski (45’ st Verdicchio). All. Lattanzi.

PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Misin, Amici, Forò (43’ st Gabaldi), Carafa, Squarcia, Vallasciani T (20’ st Rubicino), Capiato, Gibellieri, Mannozzi (45’ st Carillo), Sarr (27’ st Magliulo). All. Palladini.

Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Reti: 16’ E. Russo, 49’ st Carafa.

Dura solo un quarto d’ora l’equilibrio quando il Casette Verdini si porta in vantaggio. È il 16 quando Lami da fuori area prova una conclusione potente che colpisce la traversa, sulla respinta si fa trovare pronto Emanuele Russo che insacca. Al 38’ il Porto Sant’Elpidio potrebbe pareggiare, ma ci pensa Grifi a chiudere la porta. Nel secondo tempo il Casette Verdini potrebbe mettere al sicuro il risultato quando Mandolesi si trova di fronte al portiere, ma non riesce a impensierirlo. A metà del secondo tempo Vincenzo Russo va vicinissimo al gol da calcio piazzato, la conclusione finisce sulla traversa. A seguito di un angolo si crea al 94’ una mischia nell’area risolta da Carafa che spinge la palla in rete dando così il pareggio al Porto Sant’Elpidio.