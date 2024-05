Pullerà al Prato Calcio a 5. È lui il nuovo allenatore

E’ Luca Pullerà il successore di Andrea Bearzi sulla panchina del Prato Calcio a 5. La stagione è appena terminata ma la società del presidente Aniello Apicella ha voluto subito voltare pagina, anche perché l’addio per motivi personali del "Golden Boy" era conosciuto da tempo. E la scelta è ricaduta su un tecnico giovane, che ha già lavorato a Prato, in particolare al Futsal per due campionati, il primo dei quali vinto in serie C che portò alla storica salita nel nazionale dei ‘cugini’. Pullerà, 36 anni, ha iniziato giovanissimo la sua carriera di allenatore con il Pistoia ed ha diretto anche un’altra formazione pratese, la Verag Villaggio, nonché la Mattagnanese in serie B. Ora dunque la grande opportunità di guidare una squadra dalle grandissime tradizioni e che milita nella terza serie nazionale. "Sono un po’ emozionato di sedere su una panchina importante come questa – ha detto Pullerà - ma quello che ci siamo detti con la società è di dare una impronta il più possibile toscana e duratura al Prato". "L’idea è sempre quella di costruire una squadra che ci possa dare dei risultati – aggiunge il presidente Apicella –. La scorsa stagione abbiamo investito tanto e i risultati forse avrebbero potuto essere migliori, dovremo essere bravi a trovare i giocatori giusti mentre riguardo a quelli che sono stati in rosa in questa stagione valuteremo con il nuovo tecnico le conferme. Vorremmo cercare di fare meglio e andare in A2 Elite".

Massimiliano Martini