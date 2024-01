Punto d’oro Sansepolcro. Per Mezzasoma gol storico

SANSEPOLCRO

1

LIVORNO

1

SANSEPOLCRO (3-5-2): Distasio; Brizzi, Borgo, Fremura; Mezzasoma (89’ Buzzi), Piermarini (82’ Gennaioli), D’Angelo (69’ Gorini), Fracassini, Grassi; Pasquali, Ferri Marini (89’ Essoussi).

All. Bonura.

LIVORNO (3-5-2): Ciobanu; Schiaroli, Brenna (56’ Bellini), Fancelli (46’ Menga); Camara, Tanasa, Luci, Nardi, Curcio; Giordani (63’ Luis Henrique), Cori (79’ Tenkorang).

All. Fossati.

Arbitro: Saffioti di Como.

Reti: 3’ Luci; 29’ Mezzasoma.

SANSEPOLCRO - È un punto storico quello ottenuto dai ragazzi di Bonura al termine di una prova giocata soprattutto con il carattere. Dopo una vittoria e cinque pareggi ecco un altro punto contro una big come il Livorno, al termine di una partita segnata anche dalle assenze importanti come Della Spoletina, Del Siena e non solo. Al Buitoni il Livorno parte forte e dopo 3’ è in vantagigo. Merito di capitan Luci che sfrutta al meglio la respinta corta di Distasio sul tiro di Cori, con il capitano dei labroni che è il più lesto a ribadire in rete. Gli ospiti attaccano, costretti a vincere per tenere il passo nei piani alti della classifica, il Sansepolcro difende e prova a ripartire mettendo apprensione alla difesa amaranto. Al 29’ dalla sinistra arriva l’assist giusto per Mezzasoma che ha il tempo di stoppare e calciare in porta trovando il pari. Gol pesantissimo quello del 19enne che permette al Livorno di chiudere sul pari la prima frazione di gioco.

La ripresa si apre con un Livorno che assume un atteggiamento ancora più offensivo. Il Sansepolcro non si scompone e anzi sfiora il gol con Piermarini e Brizzi. Ci prova anche Ferri Marini, chiuso al momento giusto da Camara. Insiste ancora Ferri Marini nei minuti finali ci prova con una iniziativa personale che Ciobanu blocca a terra. Il Livorno va in confusione, perde lucidità e così in pieno recupero va vicinissimo al gol del possibile 2-1 con un tiro che colpisce la traversa. Termina in parità una partita con il Livorno che mastica amaro, mentre il Sansepolcro trova un punto per la classifica e un altro forse ancora più importante per morale e convinzione.