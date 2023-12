Punto sul Mercato. L’ora del restyling: biancorossi a caccia di terzini

L’ultima di campionato, la sosta natalizia, ma anche il mercato. Ci pensa eccome il Rimini alle mosse da compiere nella finestra invernale di trattative. Almeno un uomo per reparto in entrata. Ma da aggiungere al conto ci saranno anche diverse uscite. Da ponderare con cautela, al netto di chi, magari a caccia di un maggiore minutaggio, chiederà di trovare casa altrove. Il reparto che necessita di qualche ritocco in più è certamente quello arretrato. Perché davanti a Colombi mister Troise non ha troppe alternative. Anzi, ne ha poche. Soprattutto sugli esterni dove sin qui, per un motivo o per l’altro, qualcuno è sempre stato costretto a sacrificarsi fuori ruolo. A dettare le regole del gioco, evidentemente, sarà l’allenatore campano che, arrivato in corsa, ora ha ben in mente il restyling da compiere su quella squadra sin qui adattata, ma che va necessariamente corretta.