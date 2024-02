Quarta categoria. Oggi tornano in campo i "Ragazzi speciali»

PERUGIA – La Quarta categoria torna in campo. Appuntamento stamattina, a partire dalle ore 10, allo stadio Fioroni di Ellera per la quarta giornata del torneo Figc interregionale Umbria-Marche riservato ai ragazzi speciali. Si comincia a fare sul serio perché il prossimo appuntamento vedrà il via dei playoff regionali. A seguire le finali nazionali di Tirrenia che decreteranno la squadra campione d’Italia. Queste le gare in programma oggi sul sintetico del Fioroni e sul campo in erba naturale. Nuova Alba-Ellera A (ore 10), Ellera B-Superga 48 (ore 10). Junior Città di Castello-Antrhopos Civitanova Marche (ore 10,45), Bastia-Superga 48 (ore 10,45). Junior Città di Castello-Ellera A (ore 11,30), Antrhopos Civitanova Marche-Ellera B (ore 11,30). Partite che vedranno il consueto tifo sugli spalti, con schiere di amici e genitori provenienti non solo dal perugino ma anche dallo spoletino, dal tifernate e dalle Marche. A fine gara, come da tradizione, il terzo tempo tanto atteso. "La soddisfazione maggiore – sottolinea il responsabile umbro del progetto Armando Marcucci – sta nel fatto che, partendo dall’esperienza calcistica, i ragazzi si sono inseriti sempre di più nel tessuto sociale. Tanti di loro, ad esempio, ora sono volontari della Misericordia e partecipano attivamente alle varie attività. Vincere o perdere in campo conta ma fino ad un certo punto. La vittoria più grande del progetto sta proprio nel vedere i ragazzi felici in contesti di normale quotidianità".