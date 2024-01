Quarto successo nelle ultime sei. Il Terre resta in scia alla prima

fabbrico

2

terre di castelli

3

FABBRICO: De Prisco, Dodi, Pipoli, Guerri, Barbetta, Bationo, Faye, Michelotti, Zampino, Bassoli, Puglisi (al 11’ Davitti - al 60’ Aldrovandi). A disposizione: Avgul, Gibertoni, Carnevali, Foderaro, Barbieri, Poerio, Giovani. All.: Golinelli

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Saccani (al 80’ Stanco), Pigozzi, Carta, Dembacaj, Hajbi, Bruno (al 80’ Gargano), Pampaloni (al 70’ Sakaj), Esposito L. (al 88’ Esposito E.), Malo (al 65’ Hoxha), Scarlata. A disposizione: Auregli, Operato, Ferrari, Prandini. All.: Domizzi

Arbitro: Arienti di Cesena

Reti: 50’ Pampaloni, 56’ Pigozzi, 65’ Zampino, 73’ Bassoli, 87’ Scarlata

Note: ammoniti Dembacaj, Guerri, Hajbi e Stanco

È il Terre di Castelli l’anti-Cittadella, unica fra le inseguitrici della ’lepre’ a vincere. Il quarto successo nelle ultime 6 gare arriva nel finale, dopo essersi fatta rimontare dal fabbrico dal 2-0 al 2-2. I reggiani perdono subito Puglisi per infortunio, poi serve un salvataggio di un difensore sulla linea per evitare il gol di Malo. Al 43’ Venturelli è attento su Guerri. Nel recupero un retro passaggio errato di Hajbi mette in difficoltà Dembacaj che tocca Davitti, ma per lui solo giallo fra le proteste di casa. Nella conseguente punizione Bassoli coglie il palo.

Nella ripresa al 5’ Pampaloni si incunea in area e trafigge De Prisco. Poco dopo Scarlata sfiora il 2-0 che arriva all’11’: Saccani pesca dalla parte opposta Pigozzi che controlla e fulmina De Prisco. Ma al 65’ bomber Zampino controlla al volo ed in rovesciata accorcia con una magia. Il Fabbrico ci crede e perviene al pareggio grazie a Bassoli che raccoglie da destra e trafigge un Venturelli forse non perfetto. La differenza allora la fanno i subentrati Gargano ed Hoxha che confezionano l’azione del cross su cui si avventa Scarlata e di testa segna il 3-2.