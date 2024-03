Quasi 9 anni fa.... Allo stadio ‘Buitoni’ un grande Biagiotti e vittoria pesante

Il Siena torna a giocare allo stadio Buitoni di Sansepolcro a distanza di quasi nove anni. Era infatti il 26 aprile del 2015 quando la formazione di Massimo Morgia vinse in casa dei biturgesi, che prendevano parte allo stesso girone di serie D di Portanova e compagni. La sfida del Buitoni è di quelle che si dimenticano difficilmente: dopo un primo tempo equilibrato la Robur, capolista del campionato ma con il Poggibonsi in piena corsa, restò i dieci al 15’ della ripresa per il doppio giallo al portiere Fontanelli che sostituiva l’infortunato Viola. Morgia optò per togliere Varutti ed inserire il terzo portiere, il giovanissimo Biagiotti, classe 1998. Biagiotti fu bravissimo a neutralizzare il tiro dal dischetto di Gorini e poco dopo gli episodi girarono a favore del Siena. Rigore per i bianconeri e gol di Minincleri per una vittoria fondamentale in chiave successo finale, che arriverà due settimane dopo, all’ultima giornata a Massa.