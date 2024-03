Quattro punti dalla vetta. Il Grifone adesso ci crede

Ora sono diventati quattro le lunghezze che dividono il Grosseto (46 punti) dalla testa della classifica che nel frattempo è cambiata: al posto della Pianese (49), ex capolista, ora c’è il Follonica Gavorrano (50). Davanti al Grifone, in terza posizione, il Livorno (48). Cretella e compagni sono tornati da Poggibonsi con una preziosa vittoria, anche se la prestazione non è stata esaltante, al termine di un match che ha visto il Grosseto soffrire, ma che ha mostrato carattere, grinta e determinazione anche se dal punto di vista tecnico qualcosa non ha funzionato. "Bisogna ancora lavorare per diventare una squadra ancora più importante" ha dichiarato a fine gara mister Malotti, comunque soddisfatto del sujccesso. Tra le note positive della giornata da sottolineare la brillante prestazione del portiere Raffaelli, un giovane, ormai esperto, in continua crescita, la sicurezza di capitan Cretella e il ritorno al gol del bomber Marzierli. A questo punto il Grosseto deve pensare soltanto a se stesso in queste ultime otto gare (quattro in casa e quattro in trasferta) perché al resto ci pensano gli scontri diretti tra le dirette avversarie a cominciare da domenica con Follonica Gavorrano-Livorno. La strada intrapresa da mister Malotti è quella giusta, ma come dice il mister "bisogna ancora lavorare". Ed è quello che ci attendiamo dai biancorossi a cominciare da domenica quando allo "Zecchini" sarà di scena il Trestina per la decima giornata del girone di ritorno.