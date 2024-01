Quelli dell’Upton Park. Ricordi dell’Anglo-italiano

C’era uno spettatore della Gran Bretagna sabato al "Città del Tricolore" in occasione dell’ottimo 2-2 interno della Reggiana contro il Como.

Carol "Cass" Pennant, inglese di origini giamaicane, d’altra parte di stadi e di curve (o meglio le "terraces" anglosassoni) se ne intende. La notorietà del 65enne infatti è legata alla pubblicazione di "Congratulazioni, hai appena incontrato la I.C.F.", titolo italiano del libro-culto dei primi anni 2000 (e tante successive ristampe) che ripercorre la storia del gruppo hooligans del West Ham United, l’InterCity Firm (I.C.F.) del quale l’autore faceva parte. Si tratta della prima vera narrazione delle azioni di uno dei gruppi più ingestibili, violenti e temuti (il titolo della pubblicazione ricalca esattamente ciò che riportavano i biglietti da visita lasciati da "Cass" e compagni al termine di terribili risse a fianco dei doloranti tifosi avversari lasciati a terra) e del contesto sociale britannico, razzismo compreso, degli anni ‘70-’80 durante il governo del primo ministro Margaret Thatcher.

Dopo quattro anni di carcere, per un’aggressione ai rivali del Chelsea, ed un lavoro come "buttafuori" di un night club, la svolta letteraria (e la partecipazione a film e documentari come esperto dell’argomento).

Sabato Carol "Cass" Pennant era in gradinata Sud e poi ha partecipato nella giornata di ieri al pub Casablanca di Reggio all’iniziativa "Quella volta che siamo andati ad Upton Park", ovvero lo stadio storico e suggestivo proprio del West Ham United, purtroppo poi demolito, in occasione della trasferta londinese della Reggiana a novembre 1992 per il torneo Anglo-Italiano (competizione tra rispettive squadre di seconda serie, poi cancellata nel 1996). Per la cronaca vinsero gli inglesi 2-0 (Allen e Kean infilarono Luca Bucci).

Insieme a Pennant, ospite della serata, per ricordare insieme a chi partecipò all’esperienza in prima persona anche con immagini e filmati e per discutere dei diversi stili e modi di vivere il calcio in quell’epoca, anche un altro massimo esperto delle tematiche del tifo calcistico: Sebastien Louis. Francese, dottore in Storia contemporanea, ex ultras dell’Olympique Marsiglia, specializzato nello studio della cultura e sociologia del mondo delle curve, non solo italiane. "Ultras. Gli altri protagonisti del Calcio", l’interessante pubblicazione del 2019 è valsa all’autore anche tante collaborazioni con diverse istituzioni.