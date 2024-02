Qui Asta. Bartoli dopo il pareggio con la Lastrigiana: "Partita al di sotto delle nostre aspettative»

Un pareggio conquistato all’ultimo tuffo, quello dell’Asta nel delicato scontro diretto con la Lastrigiana. E’ finita 2-2, con un sospiro di sollievo e anche una dose di amarezza. "E’ stata una partita al di sotto delle nostre aspettative – ha detto il tecnico arancioblu Stefano Bartoli (foto) –, per l’impegno che era, dovevamo fare meglio. Nei due gol presi uno all’inizio del primo tempo, l’altro all’inizio del secondo, abbiamo sbagliato atteggiamento, non siamo stati attenti. Non era facile recuperare il risultato, ma fortunatamente nelle ultime partite, a parte quella con il Siena, ci siamo riusciti. La gara andava sicuramente affrontata in modo diverso, ma per come si era messa il punto è ‘santo’, ci permette anche di dare continuità ai risultati". "Dopo il primo gol loro abbiamo avuto una bella reazione – ha aggiunto il mister –. Dopo il 2-1 è venuta meno la qualità. Non abbiamo più palleggiato, trovato i centrocampisti, cercato il cambio di gioco". Poi è arrivata la rete di Discepolo. "E’ un giocatore di qualità, importante per noi – ha sottolineato Bartoli –. Da lui mi aspetto sempre che faccia questo". Gli arancioblu sono ora attesi da un altro scontro diretto, in casa del Firenze Ovest: Grassini e Mazza saranno squalificati. "Grassini era diffidato da tanto – ha chiuso Bartoli –, l’espulsione di Mazza la vorrei rivedere: non mi è sembrato ci fosse cattiveria nell’intervento".