Qui Asta. Bianchi e Cappelli sotto le attenzioni dello staff medico

Archiviata la sconfitta con il Siena, l’Asta Taverne guarda già alla prossima sfida: gli arancioblu, domenica, busseranno alla porta della Fortis Juventus, con l’obiettivo di mettere punti preziosi in classifica, in ottica salvezza. La prestazione e l’impegno, contro la capolista, non sono mancati e da quelli i ragazzi di Bartoli dovranno ripartire. Alle porte scontri diretti da non fallire (domenica 28 febbraio, a pestare l’erba di Uopini sarà la Lastrigiana). In vista della trasferta allo stadio Romanelli, l’attesa è per gli accertamenti strumentali a cui sarà sottoposto, nella giornata di oggi, Davide Bianchi. Il difensore è dovuto uscire anticipatamente dal campo, sabato mella gara contro il Siena, per un fastidio muscolare.

Lo staff medico arancioblu dovrà valutare anche le condizioni del lungodegente Leonardo Cappelli, in ripresa, ma molto probabilmente out anche contro la Fortis Juventus: sarà comunque monitorato giorno per giorno. Per il resto, salvo intoppi inattesi, tutti abili e arruolabili: non ci sono giocatori squalificati, Ceccatelli e Grassini sono però in diffida e alla prossima ammonizione saranno costretti a fermarsi per squalifica.