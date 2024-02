Qui Asta. I ragazzi di Bartoli preparano la sfida con Firenze Ovest

Mentre per l’Asta Taverne si avvicina l’importantissimo scontro diretto con il Firenze Ovest (in programma sabato alle 14,30 allo stadio Giuseppe Paoli), l’esterno difensivo arancioblu, Tommaso Gianni è stato convocato dalla Rappresentativa regionale Juniores Toscana che questo pomeriggio disputerà a Firenze, allo stadio Bozzi, un’amichevole contro la Robur. Il classe 2005 ha risposto alla chiamata del commissario tecnico Nicola Massai, che dovrà guidare la squadra nel prossimo Torneo delle Regioni, in scena in Liguria dal 22 al 29 marzo. E’ ripresa intanto la preparazione dei ragazzi di Stefano Bartoli: massima la concentrazione, i prossimi 90 minuti, in ottica salvezza, saranno fondamentali. Non potranno prendere parte alla partita Grassini e Lorenzo Mazza, stoppati dalla giustizia sportiva (il primo, diffidato, è stato ammonito durante la gara con la Lastrigiana, il secondo espulso). La loro assenza andrà a sommarsi a quella di Gabriele Mazza, alle prese con una frattura al piede. Torneranno però a disposizione Bianchi, che ha recuperato dalla piccola lesione al flessore che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite, e Ceccatelli che ha pagato il suo debito con la giustizia sportiva.