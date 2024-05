Qui Asta Taverne. Bianchi: "Qualcuno ci dava per spacciati. Si sarà ricreduto»

Una grande esultanza quella del difensore Davide Bianchi al triplice fischio di Asta-Firenze Ovest, la gara che ha decretato la salvezza arancioblù. "Quando sono arrivato i primi di dicembre l’ambiente era un po’ giù di morale- ha raccontato a Radiosienatv riavvolgendo il nastro –. Il mio compito è stato principalmente quello di alzare l’asticella, di motivare i ragazzi più giovani, alcuni dei quali non avevano mai giocato in Eccellenza. Quello che ha fatto mister Bartoli è stato un grande lavoro, come gli ho detto più volte, perché la situazione non era semplice, invece lui è stato capace di tenere il gruppo dalla sua parte e tutti sul pezzo. Anche grazie a lui quando ci sono state delle sconfitte siamo riusciti a rimboccarci le maniche. Non abbiamo mollato nulla e alla fine ci siamo tolti questa grande soddisfazione. E abbiamo anche fatto ricredere qualcuno che ci dava per spacciati".