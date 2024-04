Qui Asta Taverne. Domenica a Uopini c’è il Firenze Ovest. Salvezza in palio

Per l’Asta Taverne la stagione non è ancora terminata: dopo il pareggio di domenica con la Colligiana gli arancioblù si giocheranno la permanenza in categoria ai play-out, domenica, a Uopini, contro il Firenze Ovest. "Riguardo l’ultima sfida – ha commentato il tecnico Stefano Bartoli –, abbiamo iniziato bene, trovando buone soluzioni e siamo riusciti a passare in vantaggio, grazie alla rete di Gabriele Mazza: sono contento per lui, tornato a vestire la maglia titolare dopo tanto tempo causa infortunio. Nella ripresa, poi, la Colligiana ha fatto meglio: noi abbiamo anche operato dei cambi in previsione della partita di domenica ed è arrivato il pareggio. Sono comunque soddisfatto della risposta che mi hanno dato tutti i ragazzi, non ho niente da dire".

Testa quindi alla partita che vale la stagione. "Una gara che sapevamo difficile, indipendentemente dall’avversario che ci sarebbe capitato – ha sottolineato l’allenatore dell’Asta –. Affronteremo il Firenze Ovest, con cui, nella stagione regolare, abbiamo pareggiato in casa e perso, a casa loro. Non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta".