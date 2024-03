Qui Asta Taverne. Il diesse Baldoni:: "Nel primo tempo ottima prestazione»

Non ce l’ha fatta, l’Asta, con il Terranuova. Ma la prestazione, anche se è finita 3-0, c’è stata. "Siamo dispiaciuti – ha commentato il ds Piero Baldoni –. Nel primo tempo la squadra ha giocato veramente bene, rientrando negli spogliatoi sullo 0-0. Anche a inizio ha fatto bene, poi dopo un quarto d’ora, il tiro cross di Marini si è trasformato in una conclusione. A quel punto ci siamo demoralizzati e Sacconi ha fatto il 2-0. Sembrava che Anselmi l’avesse parta, invece l’assistente ha convalidato il gol". L’Asta ha finito in 10 per l’espulsione di Di Renzone. "L’episodio ha veramente compromesso la partita – le parole del direttore –, perché affrontare in inferiorità numerica una squadra come il Terranuova è veramente difficile. Il rigore di Taflaj è nato da una mano in area, sembrerebbe di Cinelli, ma non ci metterei la mano sul fuoco". "Faccio comunque i complimenti ai ragazzi – ha detto Baldoni –, perché ce l’hanno messa tutta. Si sono comportati bene su un campo difficile, sia per gli avversari che per il terreno". Gli arancioblù domenica, prima della pausa, riposeranno. "Speriamo di riuscire a ricaricare le batterie – ha chiuso il ds – e che tutto rimanga invariato. Rientreremo con il Pontassieve, con l’obiettivo di fare punti".