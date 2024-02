Qui Asta Taverne. In casa arancioblù ci si prepara per la Lastrigiana

Massima concentrazione in casa Asta Taverne: gli arancioblù, reduci dalla preziosa vittoria sulla Fortis Juventus, sono attesi dalla sfida interna con la Lastrigiana, a cui farà seguito la trasferta sul campo del Firenze Ovest. Centottanta minuti che possono davvero valere una stagione. In caso di vittoria domenica, i ragazzi di Bartoli – che ha definito l’incontro "Il più importante del campionato" – si tirerebbero fuori dalla zona rossa della graduatoria e, complice qualche risultato favorevole dagli altri campi, potrebbero anche scalare qualche posizione: la Rondinella Marzocco ospiterà la Nuova Foiano, la Fortis Juventus farà visito al Pontassieve, mente l’Audax Rufina, sotto di tre gradini, busserà alla porta della Baldaccio Bruni. Per quanto riguarda l’infermeria, non sarà sicuramente della partita Gabriele Mazza: il centrocampista ha subìto una frattura al piede e dovrà rimanere fermo per un mese-un mese e mezzo. Il difensore Davide Bianchi, già assente nell’ultima uscita, è alle prese con una piccolissima lesione al flessore: da vedere se riuscirà a recuperare per domenica o dovrà attendere ancora. Con il Firenze Ovest, comunque ci sarà. Attesa poi per le decisioni della giustizia sportiva.