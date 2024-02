Qui Asta Taverne. L’allenatore Bartoli può contare su Mazza. Cappelli infortunato, Uznanski scalpita

L’Asta Taverne sta ultimando la preparazione alla sfida di domani con la Robur. Una partita sulla carta complicatissima, per gli arancioblù, al cospetto della capolista, unica avversaria ancora imbattuta del girone, già proiettata verso la Serie D. Una sfida, però, tutta da giocare, obiettivo salvezza.

Mister Bartoli ritroverà Gabriele Mazza, di rientro dalla squalifica, ma dovrà ancora fare a meno di Leonardo Cappelli: il giocatore, alle prese con un infortunio, è in ripresa, ma ancora è lontano dall’essere abile e arruolabile. Dell’organico arancioblù è entrata a far parte anche una nuova pedina: Piotr Uznanski, centrocampista di origine polacca, classe 2003. Il suo arrivo ha ampliato quindi il parco quote a disposizione del tecnico: Uznanski si è aggregato al gruppo qualche giorno fa e fin da subito si è messo a disposizione di Bartoli e dei compagni.