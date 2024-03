Qui Asta Taverne. Quattro partite fondamentali. Vietato sbagliare

Per l’Asta Taverne, che ha riposato nel fine settimana prima della sosta, si avvicina il momento di tornare in campo dopo il lunghissimo stop. Gli arancioblu sono in piena lotta per salvarsi e nelle prossime quattro partite si giocheranno il tutto e per tutto. Al rientro la squadra di Bartoli affronterà il Pontassieve, già retrocesso nel campionato di Promozione, poi dovrà vedersela con lo Scandicci, impegnato nella corsa per il secondo posto (anche se deve ancora osservare il turno di riposo). Alla penultima giornata, a Uopini arriverà la Rondinella Marzocco, mentre l’atto finale della stagione sarà al Manni contro la Colligiana. Punti pesanti, quindi, in palio: l’Asta è al momento quart’ultima, a quota 29, con gli stessi punti della Lastrigiana e a +3 dall’Audax Rufina e dal Firenze Ovest. Sopra di 3 gradini c’è invece il la Fortis Juventus, sopra di 4 proprio la Rondinella. La Sinalunghese è a +5.