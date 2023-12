Qui Asta Taverne. Situazione delicata ma grandi speranze in chiave salvezza

Si sta per chiudere un 2023 importante per l’Asta Taverne, coinciso con la storica promozione in Eccellenza. Gli arancioblu hanno chiuso il girone di andata con 17 punti in 16 gare. Al momento sono terzultimi a parità di punti con la Fortis Juventus, quart’ultima e a solo un punto dall’Audax Rufina, che se finisse adesso la stagione sarebbe salva. C’è quindi ottimismo in casa Asta in vista di un girone di ritorno che inizierà domenica 7 gennaio in casa con il Signa, attuale seconda forza del campionato. Mister Bartoli spera di poter recuperare per l’occasione due pezzi da novanta come Dieme e Ceccatelli, assenti nello 0-0 contro il Firenze Ovest che ha chiuso l’anno solare. Si è trattato del quarto risultato utile di fila, e tutti con la porta inviolata. Dopo il ko in casa del fanalino di coda Pontassieve infatti sono arrivate le vittorie su Scandicci e Rondinella e i pareggi con Colligiana ed appunto Firenze Ovest.