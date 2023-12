Qui Cenaia, parla Iacobelli

Ultima giornata del girone di andata e ultima partita dell’anno ma soprattutto quella di oggi potrebbe essere l’ultima chance per il Cenaia per continuare a sperare nella salvezza diretta. La partita di oggi pomeriggio, alle 14.30 al Favilli-Pennati di Cenaia, è un derby che vale tantissimo per entrambe le squadre. Cenaia e Ponsacco, penultima e ultima della classifica, rispettivamente con 8 e 7 punti non possono sbagliare. Perdere oggi significherebbe restare nelle sabbie mobili dalle quali poi uscirne sarebbe molto complicato. Il Cenaia arriva dal ko esterno per 3 a 1 contro il Ghiviborgo dopo una gara rimasta aperta fino alla fine e dalla rotonda vittoria, di due domeniche fa, in casa contro il Poggibonsi.

Proprio da quest’ultima la squadra di mister Agostino Iacobelli e Manolo Dal Bo’ deve ripartire per provare a ripetere l’ottima prestazione e provare a strappare questi tre punti che sarebbero fondamentali. "Sì, bisogna ripetere la gara di due settimane fa in casa ma mi accontenterei anche del buon primo tempo di domenica scorsa – l’analisi di Iacobelli –. Nel primo tempo avevamo avuto 3-4 occasioni poi peccato aver subito il gol a 3 minuti dall’intervallo che ci ha abbattuto, andare a riposo sullo 0-0 avrebbe cambiato gli equilibri. Ma la gara anche nella ripresa è sempre rimasta aperta contro un’ottima squadra". E adesso questo derby da affrontare nel migliore dei modi.

"Spero di vincere ma mi accontenterei anche di un pari – dice Iacobelli – in caso di sconfitta però la stagione non sarebbe finita, la Serie D è disgraziata e fino a che la matematica non ti condanna non si deve mai mollare". Sugli avversari. "Il Ponsacco è abituato alla Serie D e vive un momento difficile che non si aspettava, sicuramente hanno più pressione di noi – le parole del mister campano – noi dobbiamo fare punti per metterci due squadre dietro ed evitare la forbice dei playout. Dire adesso che lottiamo per la salvezza diretta non sarebbe realista".

l.b.