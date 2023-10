Qui Chiesanuova. Mongiello:: "Superato l’esame»

Hai capito il Chiesanuova? Quarto in classifica e galvanizzato da tre successi di fila, l’ex matricola si sta godendo prime volte speciali in Eccellenza, un momento magico. E domenica (in un turno zeppo di pareggi) a Castel di Lama contro l’Azzurra Colli si è anche sbloccato capitan Mongiello, autore dello 0-1 in contropiede nel primo tempo, poi nella ripresa il bis di Morettini. Qualcuno però ha scritto autogol…."No, no, il gol è tutto mio –ride il numero 10 – il portiere era stato superato e la palla stava entrando, semplicemente il difensore ha tentato un ultimo intervento cadendo. Sono corso verso la panchina anche perché il team manager Marco Bruni era venuto con noi nonostante un lutto e volevo abbracciarlo". Che partita è stata? "Ero più preoccupato da questa trasferta che da altri match, perché l’Azzurra aveva tanto bisogno di punti essendo ultima e non a caso nel secondo tempo ci ha dato filo da torcere. La classifica non rispecchia affatto il suo valore". Tre vittorie in fila senza subire reti. Il ritorno in campo del centrale Monteneri vi ha ridato il marchio di fabbrica della solidità difensiva. "Sì, Matteo ci ha dato una grossa mano ma secondo me siamo solidi perché tutti disposti al sacrificio. Per questo motivo non mi meraviglia che siamo arrivati a tre vittorie consecutive".

Andrea Scoppa