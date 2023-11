Qui Colligiana. Ricorso per la squalifica di capitan Manganelli

Non ci sono ancora novità sul ricorso presentato dalla Colligiana per la squalifica inflitta al capitano Pietro Manganelli, sanzione per il club troppo pesante rispetto a quanto realmente successo in campo. Il difensore biancorosso è stato espulso durante la gara con l’Audax Rufina (settima giornata) per, così la motivazione ufficiale, ‘aver pronunciato dalla panchina circostanziata frase irriguardosa di lieve entità all’indirizzo della terna ed essere entrato indebitamente sul terreno di gioco’. Manganelli, quindi, contro il Siena non dovrebbe esserci: anche gli fosse tolto un turno (difficile la squalifica possa essere dimezzata), con il rinvio della decima giornata, rientrerebbe per il turno infrasettimanale di mercoledì 15 (dodicesima giornata), con la Colligiana impegnata in casa con la Fortis Juventus.