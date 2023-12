Qui Foiano: parla mister Zacchei. "Motivazioni al massimo: ragazzi pronti. Cosa mi aspetto? Di certo una bella partita»

"Mi aspetto una bella partita perché siamo due squadre che vogliono giocare e imporre il loro gioco. Speriamo che il campo possa reggere": a parlare l’allenatore della Nuova Foiano Filippo Zacchei (nella foto), al Fol. "Noi siamo partiti alla grande, forse oltre le nostre aspettative – ha aggiunto il mister –. Nelle ultime sei partite abbiamo raccolto solo 3 punti, ma le prestazioni ci sono sempre state. Forse abbiamo anche avuto più sfortuna, anche se a me non piace trovare albi. A condizionarci molto i cinque turni infrasettimanali, tra campionato e coppa, davvero tanti nei dilettanti. Queste due settimane abbiamo potuto lavorare bene e abbiamo ricaricato le pile: domani dovremo limitare le qualità del Siena perché sono indubbiamente tante". Al Berni, la Nuova Foiano si presenterà senza Costantini e Di Leo volati in Serie D, rispettivamente al Figline e al Certaldo. "Non averli ci limita sicuramente a livello numerico ma chiunque faccia parte della rosa può giocare – ha chiuso Zacchei –. Quando i ragazzi hanno saputo della presenza del Siena nel girone, la prima cosa che hanno fatto è stata vedere quando si sarebbero scontrati contro i bianconeri: le motivazioni sono al massimo, si faranno trovare pronti. Avrei preferito giocare al Franchi: sarebbe stata la cornice giusta e ideale per la partita. Scendere in quel campo è una gioia per tutti e per chi vuole bene al calcio".