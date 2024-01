Qui Gorgonzola. Chiappella: "Sfidiamo la capolista a testa alta»

GORGONZOLA (Milano)

La gara di stasera al Martelli contro la capolista Mantova è un bel banco di prova per la Giana Erminio. Dopo il pareggio contro l’Atalanta Under 23 i biancoazzurri di mister Andrea Chiappella affrontano infatti lo scoglio più duro del girone A del campionato di serie C ma la squadra di Gorgonzola è in possesso di tutti gli strumenti per misurarsi contro una vera e propria potenza del torneo e cercare di tornare a casa con un altro risultato positivo per dare continuità al proprio cammino in classifica. Alla Giana Erminio c’è la consapevolezza e la giusta umiltà così come il rispetto del resto per ogni avversario nel confrontarsi con i migliori del girone, perché nel calcio al fischio d’inizio non si parte mai battuti e anzi si è pronti a giocarsi le proprie carte fino al triplice fischio finale del direttore di gara.

A disposizione di Chiappella c’è anche un gradito ritorno come quello del centrocampista Christian Acella, ex Perugia, classe 2002 che rimarrà a Gorgonzola sino al 30 giugno di quest’anno, con l’opportunità di dare un contributo rilevante e utile nelle rotazioni nel settore nevralgico della mediana. Tenere testa stasera alla prima della classe non sarà affatto semplice, specie sul campo avverso, ma mister Chiappella vuole ripartire dagli spunti positivi dell’ultima gara per scendere in campo stasera con la giusta fiducia: "Il pari contro l’Atalanta è stato positivo perché arrivavamo anche da due partite con qualche gol di troppo preso. Abbiamo ritrovato compattezza contro uno dei migliori avversari del nostro campionato e questo ci deve essere di sprone e di aiuto per il nostro futuro, a cominciare dalla partita di stasera". Dopo mesi di infortunio è ritornato a disposizione anche Matteo Colombara, difensore centrale che garantisce maggiori soluzioni per gli assetti della retroguardia gorgonzolese, che fin qui ha dimostrato di sapersi destreggiare sia nello schieramento a quattro sia in quello a tre, anche se nel calcio si deve sempre difendere di squadra: "Sono contento di essere rientrato dopo questo periodo di fermo con una buona condizione e finalmente sono riuscito nello scorso turno anche ad esordire tra i professionisti e pertanto sono a disposizione del nostro allenatore per dare il mio apporto alla causa della nostra società". Aggiunge infine il portiere Gioele Zacchi nell’auspicio che anche stasera la sua porta possa rimanere inviolata dinanzi al notevole potenziale offensivo del Mantova: "Lavoriamo per prendere sempre meno gol possibili, dobbiamo continuare a difendere bene, uniti e compatti, dobbiamo andare avanti su questa strada".

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Lamesta, Franzoni, Ballabio, Marotta, Pinto; Verde, Fall. All. Chappella

Luca Di Falco