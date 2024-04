Qui la seconda della classe. Gigli: "A Urbania costretti a vincere»

"Siamo costretti a vincere a Urbania perché così siamo matematicamente sicuri del secondo posto e poi aspettiamo cosa succede a Civitanova". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, parla della gara di domenica che segnerà la fine del campionato, anche se poi potrebbe aprirsi il capitolo playoff qualora la Civitanovese centrasse la promozione. "Ci attende – aggiunge – una gara ricca di insidie. Loro non hanno più nulla da chiedere alla stagione, ma di certo vorranno congedarsi nel migliore dei modi dal pubblico". Ci vorrà, quindi, un Montefano concentrato. "Dovremo stare attenti perché l’Urbania costituisce una bella formazione, organizzata e ben allenata".

La stagione ha riservato dei bei momenti per il Montefano, seconda forza del campionato, e magari qualcuno è il più bello in assoluto. "Quello che stiamo vivendo – spiega Gigli, che ha chiuso la carriera da giocatore a Montefano – è un periodo molto positivo e bello. A inizio stagione ci eravamo prefissati di migliorare il quinto posto conseguito lo scorso e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un percorso ricco di momenti belli partendo da lontano, è stata una strada che ci permette di arrivare all’ultima gara con la possibilità di arrivare anche primi".

Magari in questo percorso si sarebbe potuto fare meglio in quella gara o o quel pareggio sarebbe potuto essere una vittoria. "Non abbiamo nessun rammarico. A Civitanova – spiega Gigli – avremmo potuto fare meglio, ma affrontavamo un avversario forte che è stato a lungo in testa. Noi dobbiamo continuare a fare bene e assicurarci il secondo posto, poi ci giocheremo le nostre carte ai playoff". Con Civitanova la squadra è incappata in due sconfitte, all’andata senza avere giocato sul proprio campo. "Ci ha condizionato non giocare sul nostro impianto, però io mi sento di complimentarmi con la Civitanovese che ha dimostrato di essere una squadra forte, organizzata, ben allenata e costruita. Ma faccio anche i complimenti al Montefano". Dopo la sconfitta a Civitanova c’è stata subito la reazione vincendo nettamente contro l’Azzurra Colli, lo staff tecnico è stato bravo a ricaricare i giocatori. "È stato un lavoro abbastanza facile. L’allenatore e i giocatori sapevano che a Civitanova non è stato fatto quanto preparato e quanto avremmo potuto fare essendo nelle nostre possibilità. C’era in tutti questa consapevolezza e quindi la voglia di riscattarsi".

Magari c’è chi ora indica il Montefano come la sorpresa del campionato. "Non sono d’accordo a dire che siamo una sorpresa, dietro a questi risultati c’è un lavoro lungo e attento fatto dalla società, dalla squadra, dallo staff tecnico e ritengo che i risultati conseguiti siano più che meritati".