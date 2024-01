Qui Macerata. La carica di Gomis:: "Ora servono i fatti»

"Adesso servono solamente più fatti in campo". Kalagna Gomis, centrocampista della Maceratese classe 1996, è già proiettato nel clima della sfida contro la Civitanovese. "Nel derby – aggiunge – ci sarà da lottare dal primo all’ultimo minuto". Il biancorosso è uno dei volti nuovi della Maceratese. "Non ho mai giocato in questa categoria, però so quanto siano importanti simili partite e non ho bisogno che me lo dica qualcuno". Il centrocampista si è subito inserito nella nuova realtà. "Occorre integrarsi nel più breve tempo possibile, qui ho trovato un gruppo che ha facilitato il mio inserimento". Gomis si è sentito uno della squadra, e sul campo? "Non è facile perché occorre integrarsi in un sistema di gioco, capire i movimenti dei compagni. Mi sembra che ci siano stati dei miglioramenti, anche se dobbiamo ancora lavorare su alcuni aspetti". Ma dai risultati e dalla posizione in classifica si capisce che alla Maceratese manca qualcosa. "Sono arrivato da poco e ho disputato tre gare, di cui due intere. Ci manca quel salto di qualità che può essere dato dalla vittoria e i tre punti trasmettono fiducia. La squadra c’è, i compagni sono pronti a lottare ma è un periodo in cui le cose ci stanno girando male. Tre punti in tre gare sono effettivamente pochi". Gomis ripensa a queste partite e a ciò che è mancato. "C’è da sfruttare le occasioni per chiudere la partita, in un’altra gara è stato bravo Gagliardini con i suoi interventi. È capitato che gli altri facciano un tiro e prendiamo gol, mentre a noi la palla non entra nonostante 5-6 opportunità". La Maceratese è alla ricerca della vittoria che possa segnare la svolta di una stagione finora avara di soddisfazioni. "Ogni settimana – conclude Gomis – lavoriamo con questo obiettivo e ciascuna volta cerchiamo la vittoria da fare il prima possibile. E perché non può essere domenica?".