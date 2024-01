Qui mantova. Basta solo Bombagi. Il mercato è chiuso

Il Mantova si appresta ad affrontare il derby in casa di una Pro Sesto affamata di punti dopo avere già inserito nel suo organico Bombagi. Per il momento la capolista non ha in programma nuovi inserimenti sul mercato invernale e, se ci saranno, "si guarderà innanzitutto all’aspetto umano". È questa la filosofia del dt Botturi, che punta, soprattutto, a trattenere i suoi "pezzi" pregiati. Domenica il dirigente biancorosso tornerà da capolista al "Breda", dove lo scorso anno ha vissuto una stagione davvero splendida, volando in alto insieme alla formazione milanese.

Anche Wieser indosserà i panni dell’ex di turno, mentre non lo farà Suagher, che a seguito dell’ennesimo infortunio ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Rimarrà però con i virgiliani, visto che è entrato a far parte dello staff di mister Possanzini.

L.M.