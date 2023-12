Qui Mazzola. Argilli: "Ci voleva. Questa vittoria ci dà morale»

È tornato al successo, il Mazzola: i biancocelesti hanno battuto la Fortis Juventus per la gioia del tecnico Stefano Argilli. "Siamo tutti con il sorriso stampato in faccia dopo un periodo in cui di vittorie ne sono arrivate poche – ha commentato il mister –. È stata una partita rocambolesca, perché siamo partiti bene e abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Poi siamo passati in vantaggio con una bella azione e, dopo aver sprecato diverse occasioni, compreso il rigore, siamo finalmente arrivati al 2-0, senza che gli avversari ci abbiano mai messo in difficoltà. Incredibilmente la partita si è riaperta subito e negli ultimi minuti di gara abbiamo sofferto. Ma complessivamente è stata una vittoria meritata. Il dispiacere è per non averla chiusa prima viste le tante chance che abbiamo avuto".

Il prossimo impegno, la trasferta a Signa. "Vogliamo chiudere al meglio – ha sottolineato Argilli –: siamo determinati, stiamo bene, abbiamo recuperato qualche giocatore infortunato, abbiamo aggiunto qualità con l’acquisto di Burato che ha già fatto vedere di che pasta è fatto. Nonostante l’ultimo periodo non sia stato proficuo a livello di risultati, le prestazioni ci sono sempre state e ora la vittoria ci dà morale".