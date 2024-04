Qui mazzola. Argilli: "Il momento non è positivo»

È stato un ritorno in campo amaro, per il Mazzola: al Ceccarelli, contro la Nuova Foiano, è finita 1-3. "Siamo dispiaciuti per il risultato – ha commentato il tecnico biancoceleste Stefano Argilli –. Il momento non è buono, considerando che prima della sosta avevamo perso con lo stesso risultato. Dopo il loro gol abbiamo sbandato, dopo il 2-0 siamo ripartiti, se vogliamo, con calma. Il 2-1 ha movimentato le cose, il 3-1 ci ha definitivamente tagliato le gambe e ha chiuso l’incontro. Accogliamo la sconfitta con dignità, perché abbiamo tenuto aperta la partita fino alla fine, pur avendo sbagliato sia nella nostra area che in quella avversaria. Il Foiano ha giocato una buona gara ed è tornato giustamente a casa con la vittoria in tasca". "Trattandosi della prima partita dopo un mese e considerando il caldo e che alcuni ragazzi si erano allenati poco – ha aggiunto il mister –, le alternanze erano quasi obbligatorie. I ragazzi hanno dato tutto".